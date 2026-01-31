Brand verwoest auto in Helmond, ook brandbaar materiaal op aanbouw gevonden

Een geparkeerde auto aan de Trompstraat in Helmond is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt.

De politie vermoedt brandstichting omdat bij de auto aanmaakblokjes werden gevonden en een pot waar vermoedelijk een brandbare stof in zat. De politie heeft deze spullen meegenomen voor onderzoek.

Een auto die vlakbij de uitgebrande auto stond, liep ook schade op. Bij het huis waar de uitgebrande auto vlakbij stond, is brandend materiaal op het dak van de aanbouw beland. Of dat materiaal op de aanbouw is gegooid of van de auto af is gekomen wordt onderzocht. De politie bekijkt onder meer camerabeelden.