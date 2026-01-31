Arbeidsinspectie sluit shoarmazaak in Vlijmen na herhaalde overtredingen

Afhaalrestaurant Master of Shoarma aan de Grote Kerk in Vlijmen is door de Arbeidsinspectie voor een periode van een maand gesloten. De eigenaar kon tijdens een controle niet aantonen dat medewerkers het wettelijk minimumuurloon ontvangen.

Op de ramen van het afhaalrestaurant hangen posters van de Arbeidsinspectie. Het gebouw is donker en verlaten. Met de tijdelijke sluiting wil de inspectie de ondernemer dwingen de loonadministratie op orde te brengen, zodat kan worden gecontroleerd of werknemers correct worden betaald.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in overtreding is. Vorig jaar kreeg de eigenaar al een boete van 18.000 euro vanwege schending van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Ook toen werd geen loonadministratie overlegd.

Het gebouw van Master of Shoarma in Vlijmen is verzegeld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Daarnaast kreeg het restaurant in 2023, toen het onder een andere naam opereerde, meerdere boetes vanwege het tewerkstellen van arbeidsmigranten zonder de vereiste vergunningen. De Arbeidsinspectie blijft toezicht houden op de situatie. Het negeren van de sluiting is strafbaar. Als na de sluitingsperiode blijkt dat de ondernemer nog steeds niet aan de wettelijke eisen voldoet, kunnen verdere maatregelen volgen.