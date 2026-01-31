Navigatie overslaan

Arbeidsinspectie sluit shoarmazaak in Vlijmen na herhaalde overtredingen

Vandaag om 06:44 • Aangepast vandaag om 07:03
Master of Shoarma in Vlijmen is door de Arbeidsinspectie voor een periode van een maand gesloten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Afhaalrestaurant Master of Shoarma aan de Grote Kerk in Vlijmen is door de Arbeidsinspectie voor een periode van een maand gesloten. De eigenaar kon tijdens een controle niet aantonen dat medewerkers het wettelijk minimumuurloon ontvangen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op de ramen van het afhaalrestaurant hangen posters van de Arbeidsinspectie. Het gebouw is donker en verlaten.

Met de tijdelijke sluiting wil de inspectie de ondernemer dwingen de loonadministratie op orde te brengen, zodat kan worden gecontroleerd of werknemers correct worden betaald.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in overtreding is. Vorig jaar kreeg de eigenaar al een boete van 18.000 euro vanwege schending van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Ook toen werd geen loonadministratie overlegd.

 

 

Het gebouw van Master of Shoarma in Vlijmen is verzegeld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Daarnaast kreeg het restaurant in 2023, toen het onder een andere naam opereerde, meerdere boetes vanwege het tewerkstellen van arbeidsmigranten zonder de vereiste vergunningen.

De Arbeidsinspectie blijft toezicht houden op de situatie. Het negeren van de sluiting is strafbaar. Als na de sluitingsperiode blijkt dat de ondernemer nog steeds niet aan de wettelijke eisen voldoet, kunnen verdere maatregelen volgen.

et is niet de eerste keer dat Master of Shoarma in overtreding is (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
