Man opgepakt in Sprang-Capelle voor steekpartij, politie lost schot

De politie heeft zaterdag een man aangehouden voor de steekpartij vrijdagavond in de buurt van Veen. Agenten zagen de verdachte, die voldeed aan het signalement, in Sprang-Capelle rijden en gingen erachteraan. Op de Spoorbaanweg is hij aangehouden.

Toen de man door kreeg dat de politie hem op de hielen zat, probeerde hij te vluchten. Op de Spoorbaanweg reed hij met zijn auto een sloot in en probeerde hij er te voet vandoor te gaan. De omgeving werd afgezet.

Agenten haalden de man in en er ontstond een ruzie, waarbij de politie een schot loste. De man kon vervolgens worden aangehouden.

Niemand gewond

Of er gericht is geschoten of dat het ging om een waarschuwingsschot kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Voor de zekerheid werd er wel een ambulance opgeroepen.

Man zwaargewond

Vrijdagavond werd een 29-jarige man zwaargewond gevonden in zijn huis in Veen na een steekpartij. De politie laat zaterdag weten dat de steekpartij niet in de woning van het slachtoffer in Veen, maar in Wijk en Aalburg gebeurde. Daar werd zaterdagavond ook met een politiehelikopter naar de verdachte gezocht.

Het slachtoffer heeft naast drie steekwonden ook letsel aan zijn hoofd opgelopen. De verdachte is aangehouden voor poging tot doodslag en of moord.