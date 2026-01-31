Drie auto's botsen op elkaar in Reusel, gezin met kind naar ziekenhuis

Drie auto's zijn zaterdagmiddag op elkaar gebotst op de Hoeven in Reusel. Daarbij is een gezin, dat in een van de auto's zat, gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een aantal auto's dat vanuit Reusel richting Bladel reed op de N284 moesten stoppen voor een auto die linksaf sloeg. De bestuurder van een bestelbus zou de file te laat hebben gezien en botste op zijn voorganger, een auto met een gezin erin.

Die auto botste door de klap op een andere auto en kwam gedraaid op de andere weghelft terecht. De inzittenden, waaronder een klein kind, zijn in de ambulance nagekeken en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg was lange tijd afgesloten.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.