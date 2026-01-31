Navigatie overslaan

Vijf huizen in Cuijk ontruimd na vreemde lucht

Vandaag om 18:09 • Aangepast vandaag om 18:24
Vijf woningen aan de Kristaldreef zijn zaterdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde lucht. Die hing in de straat na vermoedelijk een dumping van benzine in het riool. 

Rochelle Moes

De brandweer en Enexis kwamen naar de straat toe om onderzoek te doen. Toen duidelijk was dat iemand waarschijnlijk benzine heeft gedumpt, mochten de bewoners weer naar huis.

Ze hebben de opdracht gekregen om afwasmiddel door het riool te spoelen. Hiermee hoopt de brandweer dat de vloeistof zich voldoende verdund. Mocht dit niet het geval zijn, dan spoelt de brandweer het riool nog na. 

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de dumping. 

