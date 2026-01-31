Iconische surffoto A2 en explosief in Waalwijk: dit gebeurde vandaag

Max van Noorden werd beroemd door zijn windsurfactie op de ondergelopen A2 bij Den Bosch in 1995. En in Waalwijk moesten bewoners urenlang hun appartement uit na een brand waarbij explosief materiaal werd gevonden. Dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

In Waalwijk moesten bewoners urenlang hun appartement uit na een brand waarbij explosief materiaal werd gevonden. Twee mannen van 24 jaar zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Lees hier het hele verhaal:



Lees ook Explosief materiaal ontdekt bij woningbrand Waalwijk, 12 huizen ontruimd

Max van Noorden werd beroemd door zijn windsurfactie op de ondergelopen A2 bij Den Bosch in 1995. De foto ging de hele wereld over en is voor zijn familie, na zijn overlijden in 1998, een dierbare herinnering geworden. Hier lees je het hele verhaal:

De Arbeidsinspectie heeft shoarmazaak Master of Shoarma in Vlijmen voor een maand gesloten. De eigenaar kon niet bewijzen dat medewerkers het minimumloon krijgen en had eerder al boetes gekregen voor diverse overtredingen. Lees hier het complete artikel:

Lees ook Arbeidsinspectie sluit shoarmazaak in Vlijmen na herhaalde overtredingen

Bergse taxibedrijven maken zich zorgen over concurrentie van taxi's van buiten de regio tijdens carnaval. Ze klagen over woekerprijzen van deze taxi's en pleiten voor een vergunningensysteem. Check het verhaal hier:

Lees ook Zorgen bij Bergse taxi's over concurrentie van buiten tijdens carnaval

Net opgehangen carnavalsspandoeken in de Helmondse wijk Brandevoort zijn na twee dagen verdwenen. De carnavalsvereniging looft een onderscheiding uit voor de gouden tip. Hier lees je meer.