Dodelijk ongeluk in Uden, weg bezaaid met brokstukken

Vandaag om 20:47 • Aangepast vandaag om 21:10

Op de kruising van de N264 met de Wilhelminastraat in Uden is zaterdagavond een dodelijk ongeluk gebeurd. Twee auto’s botsten daar door nog onbekende oorzaak op elkaar. Eén bestuurder kwam daarbij om het leven.

De klap was hard. Brokstukken liggen verspreid over de weg en één van de auto's is zwaar beschadigd. Twee politiewagens, brandweer en meerdere ambulances zijn ter plekke. 

De kruising is tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. 

