Man (24) overleden bij ongeluk in Uden, weg bezaaid met brokstukken
Vandaag om 20:47 • Aangepast vandaag om 23:12
Een 24-jarige man uit Uden is zaterdagavond om het leven gekomen bij een botsing op de kruising van de N264 met de Wilhelminastraat in Uden. Twee auto’s botsten daar op elkaar. De andere bestuurder is niet gewond geraakt.
Het ongeluk gebeurde rond acht uur 's avonds. De oorzaak is niet duidelijk, maar het was een harde klap.
Brokstukken lagen verspreid over de weg en één van de auto's is zwaar beschadigd. Twee politiewagens, de brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plekke.
De kruising is tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
