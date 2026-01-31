Man (24) overleden bij ongeluk in Uden, weg bezaaid met brokstukken

Een 24-jarige man uit Uden is zaterdagavond om het leven gekomen bij een botsing op de kruising van de N264 met de Wilhelminastraat in Uden. Twee auto’s botsten daar op elkaar. De andere bestuurder is niet gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur 's avonds. De oorzaak is niet duidelijk, maar het was een harde klap.