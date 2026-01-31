Sensationele Gradus Kraus slaat weer toe met knock-out

De gekte rondom Gradus Kraus wordt alleen maar groter en groter. De 24-jarige bokser uit Oss won zaterdagavond in de Londense Copper Box Arena ook zijn tiende profpartij, dit keer tegen Boris Crighton. De Brit ging in de tweede ronde definitief neer na rake klappen.

Het was de eerste partij van Kraus voor promotor Boxxer. De wedstrijd tegen Crighton was live te zien bij de Britse omroep BBC. Uiteraard ontbrak een swingende ringwalk niet, waarbij zijn dochter Giana samen met haar vader danste.

De kijkers zagen dat Kraus net als voorgaande wedstrijden zijn tegenstander direct in de hoek dreef. De Brit ging al snel een paar keer neer, maar in de tweede ronde waren de stoten hem te machtig. Het was de negende knock-out in tien wedstrijden van Kraus.

Na de Europese titel eind november 2025 volgt nu dus weer een overwinning. Gradus, de zoon van voormalig kickbokskampioen Albert Kraus, hoopt snel weer de ring te mogen betreden. Van een lange rustperiode is de Ossenaar geen fan.