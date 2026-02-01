Auto crasht en botst op boom in De Moer, bestuurster gewond

Een auto botste zaterdag rond middernacht op een boom naast de Middelstraat in De Moer. De bestuurster raakte gewond, maar kon wel zelf uit de auto stappen.

Vanwege het ongeluk kwamen de brandweer, de politie en een ambulance naar de Middelstraat. Ook een traumahelikopter was opgeroepen en hing korte tijd in de lucht, maar deze hoefde uiteindelijk niet te landen.

De vrouw werd in de ambulance gestabiliseerd en daarna naar een ziekenhuis gebracht.

De auto raakte bij de botsing total loss en is door een takelbedrijf meegenomen.