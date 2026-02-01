Meerdere rijbewijzen in beslag genomen bij grootschalige verkeerscontrole

Tijdens een een grootschalige verkeerscontrole op en rond de A2 tussen Eindhoven en het Limburgse Echt zijn zaterdagavond en -nacht meerdere rijbewijzen in beslag genomen omdat automobilisten met een veel te hoge snelheid over de weg raasden. Daarnaast bleken meerdere bestuurders te rijden onder invloed.

Verder werden meerdere lachgascilinders ontdekt en in beslag genomen. In een gecontroleerde auto werden speelgoedwapens gevonden die sprekend op echte wapens lijken en in de afgesloten laadruimte van een bakwagen werd een verstekeling ontdekt.

De verkeerscontrole was een samenwerking van de verkeerspolitie Oost-Brabant en Limburg. Hierbij werden tien opvallende en onopvallende voertuigen ingezet. In de toekomst zullen vaker gezamenlijke controles plaatsvinden in het grensgebied tussen Brabant en Limburg, laat de politie weten.