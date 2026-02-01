Navigatie overslaan

Onder invloed, zonder geldig rijbewijs en te snel: automobilist aangehouden

Vandaag om 06:20
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

Een 27-jarige automobilist is zaterdagnacht aangehouden op de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen hem daar met een snelheid van ruim 145 kilometer per uur over de weg scheuren. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. 

Toen de agenten de Bosschenaar lieten stoppen, bleek deze onder invloed van drank en drugs. Hij bleek daarnaast te rijden ondanks een ongeldig verklaard rijbewijs. De man is naar een cellencomplex gebracht. 

