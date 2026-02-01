Advertentie
Onder invloed, zonder geldig rijbewijs en te snel: automobilist aangehouden
Vandaag om 06:20
Een 27-jarige automobilist is zaterdagnacht aangehouden op de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen hem daar met een snelheid van ruim 145 kilometer per uur over de weg scheuren. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Toen de agenten de Bosschenaar lieten stoppen, bleek deze onder invloed van drank en drugs. Hij bleek daarnaast te rijden ondanks een ongeldig verklaard rijbewijs. De man is naar een cellencomplex gebracht.
