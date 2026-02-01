Navigatie overslaan

Hardrijders gestopt op A2, een van hen moet rijbewijs direct inleveren

Vandaag om 06:29
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.
Een 25-jarige automobilist uit Rosmalen moest zaterdagnacht direct zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Oost-Brabant. Die zag hem bijna 60 kilometer per uur sneller dan is toegestaan rijden over de A2 bij Vught. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Even verderop, op de A2 bij Empel, werd een andere hardrijder zaterdagnacht gestopt door de verkeerspolitie. Die reed daar met een snelheid van 188 kilometer per uur over de weg, waar een maximumsnelheid geldt van 120 kilometer per uur. 

Toen de agenten de bestuurder lieten stoppen, bleek deze onder invloed van alcohol. Hij had een promillage van ruim 0,69. Dat is meer dan is toegestaan. 

Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.
