Auto aan gruzelementen na botsing op boom in Deurne

Een auto is zondagochtend op een boom gebotst bij Deurne. Het ging mis op de afrit naar het centrum van het dorp.

Vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam de auto daardoor in de berm terecht. De man is ondersteund door een huisarts en ambulancepersoneel naar een ambulance gelopen.

Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen, is nog niet duidelijk.