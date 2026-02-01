Navigatie overslaan

Auto aan gruzelementen na botsing op boom in Deurne

Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:17
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Een auto is zondagochtend op een boom gebotst bij Deurne. Het ging mis op de afrit naar het centrum van het dorp.  

Profielfoto van Peter de BekkerProfielfoto van Redactie
Geschreven door
Peter de Bekker & Redactie

Vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam de auto daardoor in de berm terecht. De man is ondersteund door een huisarts en ambulancepersoneel naar een ambulance gelopen.

Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen, is nog niet duidelijk. 

