Gian van Veen klopt dartstopper en gaat door naar kwartfinale World Masters

Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het PDC World Masterstoernooi in Milton Keynes. De darter uit Andel klopte de Engelse topper Nathan Aspinall zaterdag met 4-2.

Van Veen maakte het verschil met het uitgooien. Waar de darter uit Andel 56 procent van zijn pogingen om te finishen benutte, lukte dit Aspinall slechts in negentien procent van de gevallen. Toch begon de Engelsman het best aan de wedstrijd. Hij won de eerste set - ondanks een fraaie 121-uitgooi van Van Veen - met 3-1.

Ook de tweede set begon Aspinall goed, met een break in de eerste leg, maar dat liet de darter uit Andel niet op zich zitten. Van Veen brak terug met een 74-uitgooi en ging daarna erop en erover. Met onder meer een elfdarter veroverde hij de tweede set. Ook de derde en vierde set gingen vervolgens naar de darter uit Andel, met 2-1 en 2-0. Set vijf ging vervolgens weer naar Aspinall (2-0), maar Van Veen voorkwam dat de Engelsman helemaal terug in de wedstrijd zou komen. De zesde set greep hij via dubbel 10 en dubbel 16 met 2-0.

Nathan Aspinall liet het in de dartswedstrijd tegen Gian van Veen liggen op de dubbels (foto: PDC).

Wie wacht Van Veen nu?

Van Veen neemt het zondagmiddag in de achtste finale op tegen een andere Engelsman, James Wade. Die rekende zaterdag af met de ervaren Schot Gary Anderson. Wade boog in dat duel een 2-0 achterstand om in een 4-3 zege. Van Veen was het World Masterstoernooi donderdag begonnen met een zege op de Engelsman Ryan Joyce. Vlijmenaar Michael van Gerwen, Bredanaar Jimmy van Schie en Niels Zonneveld uit Helvoirt werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Zonneveld verloor nipt van Gary Anderson (2-3), Van Schie van Ross Smith (1-3) en Van Gerwen moest zijn meerdere erkennen in Damon Heta (1-3).

Lees ook World Masters snel afgelopen voor Michael van Gerwen en Niels Zonneveld

Gian van Veen treft in de kwartfinale van het World Masters-toernooi de Engelsman James Wade (foto: PDC).

Nathan Aspinall liet kansen liggen tijdens het duel met Gian van Veen (foto: PDC).