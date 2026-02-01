PSV kijken van boven: vrienden beleven duel tegen Feyenoord vanaf 104 meter

Vele voetballiefhebbers dromen ervan: live voetbal kijken vanuit huis. Niet via de tv, maar recht het stadion inkijken. Voor Ruud Koesman (25) en Brent Mutsaarts (26) is het werkelijkheid. Zij kunnen elke thuiswedstrijd van PSV vanaf 104 meter hoog zien. De snelle 3-0 voorsprong voor PSV werd ook op hoogte gevierd: "Hoppa!"

Woontoren Eurostaete steekt ruim boven het Philips Stadion uit. Op de 30ste verdieping zit een clubje vrienden voor het raam gekluisterd. Met een biertje in de hand en een aantal barkrukken kijken ze gespannen naar beneden. Daar zien ze op het veld hun PSV spelen in de eredivisietopper tegen Feyenoord. Ruud Koesman woont in het lagere gedeelte van het appartementencomplex. Met een groep vrienden was hij in de kroeg toen het idee ontstond. “Ik liep vaak langs het gebouw en zag op de bovenste etages licht branden. Toen dacht ik: ‘Waarom gaan we daar niet kijken?’

En zo geschiedde. Via de groepsapp voor bewoners deed Ruud een oproep. Tegen Bayern München keken meer dan dertig mensen samen de wedstrijd. Ook Brent zat daarbij. “Dit is toch fantastisch om te zien. Ik was op zoek naar een woning en had hierop gereageerd. Tot mijn grote geluk kreeg ik te horen dat ik was ingeloot.”

Een groep vrienden kijkt vanuit een appartementencomplex recht op het veld van PSV (foto: Wilco Zonneveld).