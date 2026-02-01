PSV kijken van boven: vrienden beleven duel tegen Feyenoord vanaf 104 meter
Vele voetballiefhebbers dromen ervan: live voetbal kijken vanuit huis. Niet via de tv, maar recht het stadion inkijken. Voor Ruud Koesman (25) en Brent Mutsaarts (26) is het werkelijkheid. Zij kunnen elke thuiswedstrijd van PSV vanaf 104 meter hoog zien. De snelle 3-0 voorsprong voor PSV werd ook op hoogte gevierd: "Hoppa!"
Woontoren Eurostaete steekt ruim boven het Philips Stadion uit. Op de 30ste verdieping zit een clubje vrienden voor het raam gekluisterd. Met een biertje in de hand en een aantal barkrukken kijken ze gespannen naar beneden. Daar zien ze op het veld hun PSV spelen in de eredivisietopper tegen Feyenoord.
Ruud Koesman woont in het lagere gedeelte van het appartementencomplex. Met een groep vrienden was hij in de kroeg toen het idee ontstond. “Ik liep vaak langs het gebouw en zag op de bovenste etages licht branden. Toen dacht ik: ‘Waarom gaan we daar niet kijken?’
En zo geschiedde. Via de groepsapp voor bewoners deed Ruud een oproep. Tegen Bayern München keken meer dan dertig mensen samen de wedstrijd. Ook Brent zat daarbij. “Dit is toch fantastisch om te zien. Ik was op zoek naar een woning en had hierop gereageerd. Tot mijn grote geluk kreeg ik te horen dat ik was ingeloot.”
Ook bij Ruud stond het complex hoog op zijn verlanglijstje. "Het is ongelofelijk om in een toren te wonen waar je zo mooi PSV kan kijken. Het bier is koud, de stoelen zitten lekker en je hebt geen last van het weer."
Laptop met livestream
Vanuit hun eigen ‘skybox’ in de gang van het appartementencomplex zien de vrienden net niet het hele veld. Daarom staat er altijd een laptop met een livestream aan. Maar dat drukt de pret zeker niet. “Hoe dichter je erbij bent, hoe meer je de spanning voelt. Dit is heel anders dan de wedstrijd voor de tv kijken”, vertelt Ruud. “En met een biertje erbij is het altijd goed. We hebben mooi een seizoenkaart aan huis”, vult Brent aan.
In de woontoren wonen verschillende mensen. Van echte Eindhovenaren tot expats. “Iedereen mag komen kijken. Ook als ze voor een andere club zijn”, zegt Ruud. Brent denkt daar heel anders over. “Die zijn niet welkom”, zegt hij lachend terwijl PSV halverwege tegen Feyenoord met 3-0 voor staat.