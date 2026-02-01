Straat in centrum Breda krijgt nieuwe naam voor carnaval

In Breda is zondag een straatnaambord onthuld als eerbetoon aan oud-carnavalsprinsen. De Ridderstraat in het centrum van Kielegat, zoals de stad tijdens carnaval heet, draagt nu de naam Prinsenstraat.

De naamsverandering vond plaats op verzoek van de oud-prinsen. Volgens de gemeente is het 'een blijk van waardering voor hun inzet en verdiensten voor het Kielegatse carnaval'. Wethouder Jeroen Bruijns onthulde het bord zondagmiddag, in het bijzijn van verschillende voormalige prinsen.

"Door de Ridderstraat tijdens carnaval om te dopen tot Prinsenstraat laten we het verhaal van het Kielegat letterlijk op straat terugkomen. Het is een ode aan de oud-prinsen én een mooie manier om onze rijke carnavalscultuur zichtbaar te maken in het hart van de stad", zei de wethouder.

Prinsentegels

In de Ridderstraat is de geschiedenis van het Bredase carnaval al jaren duidelijk zichtbaar. In de straat liggen de prinsentegels die alle oud-prinsen vereeuwigen. Zondag werd de nieuwe prinsentegel ook meteen onthuld. Die van Prins Driekus d'n Tweejde, die al voor het derde jaar op rij de scepter zwaait.

De gemeente laat de speciale borden ook na carnaval hangen. Wel worden ze buiten de carnavalsperiode afgedekt.