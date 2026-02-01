PFAS-vervuiling en Tillykunde: Dit gebeurde deze week in Brabant

Van een onderzoek over PFAS-vervuiling in Helmond tot de nieuwe cursus Tillykunde. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

In Helmond is onderzoek gepresenteerd naar de PFAS-vervuiling bij Custom Powders. Veel vragen blijven onbeantwoord over hoe de vervuiling zo lang kon doorgaan. Het onderzoeksbureau concludeert dat de overheid structureel achterliep op kennis van het bedrijfsleven. Hier lees je het hele verhaal:

Met carnaval voor de deur duiken we in de geschiedenis van de bekende uitroep 'Alaaf'. Deze groet komt uit Keulen waar in 1823 de eerste variant van carnaval ontstond zoals we die nu kennen. Niet overal in Brabant wordt Alaaf geroepen - het hangt af van of een plaats Rijnlands of Bourgondisch carnaval viert. Lees hier het hele verhaal:

De les is al begonnen voordat de deelnemers van de nieuwe cursus Tillykunde het klaslokaal binnenlopen. Ze kennen elkaar niet, maar het voelt niet onwennig. "Ben je hier voor Tillykunde?", vraagt iemand, en meteen barst iedereen enthousiast los over hun band met de stad. Lees meer:

De provincie Brabant krijgt te maken met nieuwe stikstofplannen uit het coalitieakkoord. D66, VVD en CDA willen 20 miljard euro investeren in onder meer uitkoopregelingen voor boeren en natuurherstel. In 2035 moet de landbouwsector 42 tot 46 procent minder stikstof uitstoten. Check het hier:

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan witte vliegen, die geen vliegen zijn, een "Dorito" zwam en bevriezen kikkers in kleine dichtgevroren vijvers. Deel twee van deze Stuifmail wordt zondagochtend gepubliceerd. Lees het hier: