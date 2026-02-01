Auto ramt drie huizen en auto's in Kaatsheuvel, enorme schade

Een automobilist heeft zondagavond in de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel flinke schade aangericht. Hij verloor de macht over het stuur en botste tegen twee geparkeerde auto's aan. Vervolgens kwam de auto op de stoep terecht en ramde hij ook nog drie huizen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht 's avonds. Volgens buurtbewoners reed de bestuurder kort daarvoor met hoge snelheid door de straat.

De schade is aanzienlijk. De drie gevels van de woningen zijn flink beschadigd. Ook de twee geparkeerde auto’s liepen zware schade op. De auto van de bestuurder is total loss.

Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De bewoners van de drie getroffen huizen en de eigenaren van de beschadigde auto's hebben samen met de politie schadeformulieren ingevuld.