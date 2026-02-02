Navigatie overslaan

Onwelwording in huis Liessel, brandweer doet metingen

Vandaag om 05:24 • Aangepast vandaag om 07:16
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
In een huis aan de Overloop in Liessel is zondagavond iemand onwel geworden en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het slachtoffer niet lekker werd, is niet duidelijk. 

De brandweer kwam om metingen te doen of er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. Of er iets uit deze meting naar voren is gekomen, is nog niet bekend. Andere mensen die in dit huis waren, hadden nergens last van.

