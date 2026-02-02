Onwelwording in huis Liessel, brandweer doet metingen

In een huis aan de Overloop in Liessel is zondagavond iemand onwel geworden en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het slachtoffer niet lekker werd, is niet duidelijk.

De brandweer kwam om metingen te doen of er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. Of er iets uit deze meting naar voren is gekomen, is nog niet bekend. Andere mensen die in dit huis waren, hadden nergens last van.