Weer lading coke naar Moerdijk onderschept, nu verstopt tussen mango's

De douane in de Rotterdamse haven heeft opnieuw een fikse cokevangst gedaan met bestemming Moerdijk. Het ging dit keer om vijfhonderd kilo cocaïne in een lading mango's. Begin januari werd 4830 kilo cocaïne onderschept, ook al met bestemming Moerdijk. Daarmee lijkt geen eind te komen aan de drugsgolf in het achterland van de wereldhavens.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

De vondst werd zondag gedaan tijdens een controle. Een koelcontainer met mango's was vanuit Peru, via Panama, naar de haven van Rotterdam verscheept. Toen de douane de container bekeek, vond die veertien balen. Daarin zaten in totaal 463 pakketten met drugs. Op de vrachtbrieven stond dat de mango's eerst naar een bedrijf in Moerdijk moesten en daarna naar de eindbestemming in Duitsland. "De bedrijven uit Moerdijk en Duitsland lijken niets met de smokkel te maken te hebben", melden de douane en het OM in een persbericht. Het HARC-team, een inmiddels dertig jaar oud samenwerkingsverband van de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn vernietigd. Geweld

Het openbaar ministerie (OM) deelt prominent een foto met daarop de blokken coke. Er staan op die blokken duidelijke logo's: Coronabier, 007 Don Julio en een spookje. Dat zijn logo's voor de afnemers. Zo kunnen de verdelers -de uithalers- makkelijk selecteren en sorteren voor de klanten.

Normaal wordt zulk bewijs pas later in de rechtszaal gedeeld, maar dit gedetailleerd publiceren wordt met opzet gedaan. Het heeft als doel om de misdaadnetwerken en investeerders duidelijk te maken wie de drugs heeft gevonden. Zo moet worden voorkomen dat er misverstanden ontstaan in de onderwereld. De smokkelaars kunnen anders per ongeluk denken dat een concurrerende bende de drugs heeft gestolen. Dit delen van concrete informatie en foto's kan voorkomen dat het uitloopt op geweld.

De balen met daarin de 500 kilo coke (foto: OM)

Een straatwaarde wordt niet genoemd in het persbericht van het OM. Maar uitgaande van de handelswaarde (wat criminelen onderling rekenen) van grofweg 15.000 euro per kilo zou de straatwaarde in Nederland zeker 25 miljoen zijn en buiten ons land nog een stuk hoger. Megavangsten

Bijna een maand geleden werd een van de grootste cocaïnevangsten ooit gedaan in ons land. In de haven van Rotterdam vond de douane 4830 kilo coke, verstopt in elektrische magneten. Ook dat spul moest naar een bedrijf in Moerdijk. De laatste anderhalf jaar lijkt het het aantal vangsten weer toe te nemen, in vooral West-Brabant. Het begon te 'pieken' in de zomer van 2024 met een hijskraan die vanuit Latijns Amerika naar Moerdijk was vervoerd. Daar zat drieduizend kilo coke in. Recordjaar

In 2025 doken enorme partijen op in Ulvenhout (3300 kilo) en Standdaarbuiten (3300 kilo). Ook was er een lading met Klundert als tussenstop (2950 kilo) Met ook nog een reeks kleinere vondsten was 2025 daarmee een van de recordjaren. West-Brabant speelt in dit verhaal een hoofdrol. Dat is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zo. De regio ligt met al zijn loodsen en transportmogelijkheden dichtbij de havens van Antwerpen en Rotterdam maar ook Vlissingen. De partijen die gevonden worden groeien wel, vooral sinds 2016. Het opvallende is wel dat de vangsten in de grote havens de laatste jaren afnemen. De records liggen voor wat betreft die havens weer een paar jaar achter ons. Het vermoeden is dat de nodige drugs inmiddels op andere manieren binnenkomen of in andere landen. En via andere methodes, zoals ingewassen in karton en textiel.