Gian van Veen van bord geveegd in halve finale World Masters-dartstoernooi

Gian van Veen is zondag uitgeschakeld in de halve finale van het World Masters-dartstoernooi in Milton Keynes. De darter uit Andel moest met 5-0 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Luke Humphries.

In de eerste twee sets kreeg Van Veen kansen, maar hij slaagde er niet in uit te gooien. Daarvan profiteerde Humphries. Pas in de derde set lukte het de darter uit Andel een leg te veroveren - met een fraaie 152-finish - maar dat zorgde er niet voor dat de wedstrijd kantelde. Humphries gooide 91 uit en stoomde door naar een 3-0 en vervolgens een 4-0 voorsprong in sets.

In de vijfde set slaagde Van Veen erin een leg van zijn tegenstander af te snoepen, maar hij werd door Humphries teruggebroken en ook de laatste leg ging vervolgens - na missers van de darter uit Andel - naar de Engelsman. In de finale moest Humphries het opnemen tegen regerend wereldkampioen Luke Littler. Dat duel werd een ware thriller. Littler won uiteindelijk met 6-5 .

Van Veen was het World Masterstoernooi donderdag nog begonnen met een zege op de Engelsman Ryan Joyce. Vervolgens versloeg hij ook Nathan Aspinall en James Wade, maar Humphries was dit weekend een maatje te groot. Vlijmenaar Michael van Gerwen, Bredanaar Jimmy van Schie en Niels Zonneveld uit Helvoirt werden in de eerste ronde van het World Masters-toernooi uitgeschakeld. Zonneveld verloor nipt van Gary Anderson (2-3), Van Schie van Ross Smith (1-3) en Van Gerwen moest zijn meerdere erkennen in Damon Heta (1-3).

