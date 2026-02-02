Advertentie
Auto eindigt in de sloot tijdens inhaalactie bij Eersel
Vandaag om 08:01 • Aangepast vandaag om 08:19
Een auto is maandagochtend in de sloot beland tijdens het inhalen van een andere wagen bij Eersel. Er vielen geen gewonden.
De twee auto’s reden vanuit Postel richting Eersel toen het misging bij de Rootseweg. De auto wilde een andere auto inhalen,bij de kruising van de Postelseweg met de Rootseweg, maar die andere auto wilde net linksaf slaan Daarna kwam het inhalende voertuig in de sloot terecht.
De politie doet onderzoek naar de toedracht. De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar raakte niet gewond.
