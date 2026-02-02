Advertentie
Inhaalactie bij Eersel gaat mis: auto belandt in de sloot
Vandaag om 08:01 • Aangepast vandaag om 09:36
Een auto is maandagochtend in de sloot beland tijdens het inhalen van een andere wagen bij Eersel. Er vielen geen gewonden.
De twee auto’s reden vanuit Postel richting Eersel toen het misging bij de Rootseweg. De ene auto wilde de andere auto inhalen, maar die andere auto wilde net linksaf slaan. Dit bij de kruising van de Postelseweg met de Rootseweg. Het inhalende voertuig kwam in de sloot terecht.
De politie doet onderzoek naar de toedracht. De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar raakte niet gewond.
Advertentie
Advertentie