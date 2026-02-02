Lenteachtige waarden in aantocht, winterweer alleen in Noord-Nederland

Waar het noorden van Nederland te maken heeft met winterweer is dat in onze provincie wel anders. Hier krijgen we te maken met lenteachtige waarden, laat Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend weten in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

"In het zuiden van het land is het een stuk zachter dan in het noorden, deze ochtend lag de temperatuur hier al op 5 of 6 graden", geeft de weerman aan. Maandagmiddag wordt het zelfs 8 of 9 graden in onze provincie. Daarbij zijn wel veel wolkenvelden aanwezig, maar op de meeste plaatsen blijft het droog: "In de loop van de middag wordt de bewolking dunner en krijgen we de zon zo nu en dan te zien. Al met al is het een vrij vriendelijke dag."

Maandagavond en -nacht zijn er brede opklaringen en kan de koude lucht vanuit het noorden wat dichterbij Komen. De waarden liggen dan rond of iets onder het vriespunt. Dinsdagochtend starten we dan ook koud, met temperaturen rond de nul graden. In de loop van de dag stroomt er volgens Lafeber wat zachtere lucht het land binnen. Dat gaat gepaard met veel wolkenvelden en een beetje neerslag in de vorm van regen: "Boven de rivieren is er dan kans op ijzel, maar in Brabant zal het allemaal wel meevallen met de gladheid. Daar valt hoofdzakelijk regen, bij temperaturen van ruim boven nul."

"Brabant komt er goed vanaf."