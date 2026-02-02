Enorme belangstelling om in oorlogsarchieven te kijken: archief platgebeld

De belangstelling om bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch in het oorlogsarchief te kijken is enorm. Daarom heeft het BHIC besloten dat mensen hiervoor maandag al eerder dan gepland een afspraak kunnen maken. Door berichtgeving bij onder meer Omroep Brabant zijn veel mensen al in de ochtend gaan kijken of ze een afspraak konden maken.

Al de hele ochtend staat de telefoon roodgloeiend , vertelt woordvoerder Margot America van het BHIC. De link was nog niet actief en gaf een foutmelding als je die bezocht. Al behoorlijk wat mensen belden naar het archief in Den Bosch. Daarom is besloten de link eerder actief te maken, half elf maandagochtend in plaats van een uur 's middags. Dit weekend werd al aangekondigd dat de link vanaf een uur beschikbaar zou zijn. Toch besloten al veel belangstellenden in de ochtend al een kijkje te nemen.

Een familielid fout in de oorlog

Het BHIC is één van de elf regionale archieven waar je vanaf 10 februari online een kijkje kunt nemen in het zogeheten Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging dat in Den Haag staat. Dit oorlogsarchief is zo'n 3,8 kilometer lang en is voor ongeveer een derde gedigitaliseerd.

Vanaf juli vorig jaar was het al mogelijk in het archief te kijken, maar alleen in Den Haag. Het bezoekersaantal van het archief daar is toen verdubbeld. Het werd er veel te druk. Daarom kan in de regionale archieven binnenkort ook online gekeken worden in dat grootste oorlogsarchief van Nederland.

Afspraak maken

Sinds vorige week staan er twee beveiligde computers bij het BHIC. Vanaf 10 februari kunnen mensen het archief op afspraak bezoeken om op die computers te zoeken naar familieleden in de archieven. Je kunt je inschrijven voor een tijdslot van negen tot twaalf uur 's ochtends of van een tot vier uur 's middags. Met maximaal twee personen mag je dan plaatsnemen voor één van de twee computers.