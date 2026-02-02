Ongeluk in Zevenbergschen Hoek: twee auto's botsen

Twee auto's zijn maandagochtend op de Achterdijk in Zevenbergschen Hoek op elkaar gebotst. Dit gebeurde vlakbij de Gelderseweg.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, werden opgeroepen, maar de ernst van de situatie bleek mee te vallen. Een betrokkene werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht.

Twee auto's raakten beschadigd en zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Tijdens de afhandeling van het ongeluk en het bergen van de auto's werd de weg tijdelijk afgesloten.