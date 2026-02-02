Navigatie overslaan

Ongeluk in Zevenbergschen Hoek: twee auto's botsen

Vandaag om 11:02 • Aangepast vandaag om 11:39
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

Twee auto's zijn maandagochtend op de Achterdijk in Zevenbergschen Hoek op elkaar gebotst. Dit gebeurde vlakbij de Gelderseweg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, werden opgeroepen, maar de ernst van de situatie bleek mee te vallen. Een betrokkene werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht.

Twee auto's raakten beschadigd en zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Tijdens de afhandeling van het ongeluk en het bergen van de auto's werd de weg tijdelijk afgesloten.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.