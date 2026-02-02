Zorgen over ontslagen bij ASML: ‘Geeft weinig vertrouwen in de toekomst’

Politieke partijen in Eindhoven maken zich zorgen over de aangekondigde ontslagronde van 1700 medewerkers bij chipmachinefabrikant ASML. Op dezelfde dag maakte ASML ook bekend afgelopen jaar bijna tien miljard euro winst te hebben gemaakt. "Dit geeft aan dat je met ASML niet goed weet waar je aan toe bent", zegt raadslid Jannie Visscher van de SP. "Dit geeft weinig vertrouwen voor de toekomst."

"Op dit moment rent de gemeente Eindhoven zich het vuur uit de sloffen om maar plek te maken voor al die medewerkers van ASML", zegt Visscher. ASML wil de komende jaren in Eindhoven uitbreiden en zelfs verdubbelen, met nog eens 20.000 medewerkers. In maart moet de eerste schop de grond in. "ASML maakt een gigantische winst bekend en zegt op dezelfde dag zoveel mensen te ontslaan. Dat lijkt op wispelturig gedrag." 50PLUS in Eindhoven heeft raadsvragen gesteld en wil weten of de burgemeester en wethouders met ASML in gesprek gaan om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. "Hoe kwetsbaar blijkt onze regionale economie wanneer een van de grootste werkgevers, ondanks 'gouden cijfers', alsnog kiest voor massaontslag?", schrijft de partij. "Hoe verklaart het college dat Brainport, mede op verzoek van ASML, grote investeringen doet in woningbouw, infrastructuur en leefbaarheid, terwijl ASML tegelijkertijd duizenden functies schrapt?"

"Het laat het een grote kwetsbaarheid zien."

Eindhoven voor Elkaar (EVE) en Ouderen Appèl maken de vergelijking met Philips, dat jarenlang volledig verweven was met de stad Eindhoven. Uiteindelijk moesten daar vele duizenden medewerkers worden ontslagen.

"ASML is een enorm bedrijf en de regio Eindhoven is in toenemende mate afhankelijk van ASML", schrijven de partijen. "De groei van ASML en andere techbedrijven is cruciaal voor de welvaart en banen van morgen. Tegelijkertijd laat dit een grote kwetsbaarheid zien. Onze stad is steeds afhankelijker van wat de chipmachinefabrikant doet. Als het goed gaat profiteert de hele regio daarvan, maar als ASML niest, is heel Eindhoven verkouden. Dat hebben we met Philips al eens eerder meegemaakt." Eindhoven voor Elkaar (EVE) en Ouderen Appèl vragen om actie van het college. "Deelt het college de zorg dat een te grote afhankelijkheid van één bedrijf kan leiden tot problemen voor Eindhoven wanneer het minder gaat met dat bedrijf, zoals eerder ook bij Philips gebeurde?", vragen de partijen. “Wat doet de gemeente om zich op dit soort scenario’s voor te bereiden en de bijbehorende risico’s te verminderen?"

"Het lijkt wel alsof ze met robots werken in plaats van met mensen.”