Taxichauffeurs voelen zich vergeten in plannen station Eindhoven Centraal

Het Eindhovense stationsgebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. Er komen extra treinperrons, veel nieuwe woningen en een groot ondergronds busstation, met tunnels en meer dan dertig haltes. Maar in de gepresenteerde plannen lijkt één onderwerp over het hoofd gezien: de taxi. Chauffeurs zijn boos en voelen zich gepasseerd.

Volgens hem zijn er wel gesprekken met de gemeente, drie tot vier keer per jaar, maar voelen die vaak eenzijdig. “Het zijn vooral mededelingen. Er wordt niet gekeken naar hoe wij het willen hebben, dat vind ik teleurstellend.”

Frustratie De taxichauffeurs voelen zich niet of nauwelijks gehoord. “We zagen pas hoe het eruit komt te zien toen de plannen openbaar werden”, zegt een woordvoerder van Taxi Centrum Eindhoven. “Over het busstation zelf hebben we geen input kunnen leveren.”

In de plannen van onder meer de gemeente , provincie, ProRail en de NS is weinig tot niets terug te vinden over taxistandplaatsen, rijroutes of wachtruimte voor taxichauffeurs rond Eindhoven Centraal. En dat baart de chauffeurs zorgen, zeggen ze tegen Studio040 .

Minder standplaatsen

Een concreet pijnpunt is het aantal standplaatsen. Op dit moment is er ruimte voor ongeveer vijftien taxi’s, inclusief zogenoemde bufferplaatsen. In de nieuwe plannen zou dat teruggaan naar drie of vier plekken. “Dat is in piekmomenten totaal onvoldoende”, stelt de woordvoerder. “Als je zo ver teruggaat, vraag ik me af wat het idee daarachter is. Er blijven veel vragen bij me over.”

Onvoldoende geïnformeerd

Ook andere taxichauffeurs zeggen volledig buiten het proces te staan. Jos Velleman van Centurion Taxi zegt niets te hebben gehoord over de nieuwbouwplannen. “Ik weet niet of het straks om vijf plekken gaat of om tien. Dat moeten we uit de media halen,” zegt hij. “We zijn daar niet over geïnformeerd, laat staan over de nieuwbouwplannen.”

De chauffeurs vinden de plannen niet rijmen met de ambities van de stad. Eindhoven groeit hard, het aantal reizigers neemt toe en er wordt fors geïnvesteerd in bereikbaarheid. Juist in zo’n stad spelen taxi’s volgens hen een belangrijke rol in het laatste stukje vervoer. “Als dit zo doorgaat, met minder standplaatsen, weinig handhaving en gebrekkige communicatie, zijn er over een paar jaar helemaal geen standplaatsen meer”, zegt de woordvoerder. “Dat zou een enorme teleurstelling zijn.”

Reactie gemeente

De gemeente Eindhoven laat in een reactie weten dat in het huidige plan voor het nieuwe busstation wel degelijk rekening wordt gehouden met taxi’s. Volgens een woordvoerder komen er straks goed bereikbare taxistandplaatsen, dicht bij het stationsgebouw. Voor wachtruimte wordt gezocht in de directe omgeving van het station.

Concrete aantallen en locaties zijn volgens de gemeente nog niet vastgesteld: die worden pas uitgewerkt in een volgende fase, bij het definitieve ontwerp. En de taxibranche zal daarbij ‘actief worden betrokken’, zegt de gemeente.

Gemeenteraad

Het voorlopige plan voor het ondergrondse busstation wordt op 10 februari voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoeveel standplaatsen voor taxi's er uiteindelijk overblijven, kan de gemeente op dit moment nog niet zeggen.