Het hele servies gaat aan gort in het eerste Kies je Kraker Journaal

Vandaag om 17:30
Het hoofdkwartier van Kies je Kraker.
Nu de stembussen van Kies je Kraker zijn geopend, is ook het Kies je Kraker-hoofdkwartier weer in gebruik. Hier worden de stemmen geteld en wordt alles in goede banen geleid. De eerste stemmen stroomden maandag al massaal binnen, dus er moet flink worden doorgewerkt.

Mark Versteden

Ergens in de kelder van het Omroep Brabant-gebouw is alleen juryvoorzitter Mark Versteden achtergebleven. Elke dag houdt hij je op de hoogte van de verkiezing. Zo zie je welke vijf nummers in de Gouden Zone staan en ontvangt hij allerlei gasten.

In aflevering 1 krijgt de verkiezing al snel trekken van een Griekse tragedie. Het hele servies van oma gaat er ook nog eens aan, zoals te zien is in deze video:

Wil jij nog iets veranderen aan de stand, of juist zorgen dat jouw favoriet in de top 11 blijft staan? Hier kun je stemmen op jouw favoriete carnavalskraker!

