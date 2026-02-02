Willy en René voorzien platte kar met sneeuwkettingen: 'PSV was geweldig'

"Helaas, maar op 22 maart gaat ons record eraan", zegt René van de Kerkhof stellig. Op die dag speelt PSV de uitwedstrijd tegen Telstar. Als René gelijk krijgt, kan de platte kar die dag gaan rijden, op winterbanden of misschien zelfs met sneeuwkettingen. Het bestaande record staat sinds 1978 op naam van PSV, met René en broer Willy. "Ik heb gehoord dat de kar al buiten staat."

Dat de gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant al ongegeneerd het aanstaande kampioenschap vieren, is niet vreemd. Door de zege op Feyenoord is de voorsprong op de nummer twee uit Rotterdam al zeventien punten. "Feyenoord was desastreus", vindt René. "Ik heb nog nooit zo’n slecht Feyenoord gezien. Van Persie moet zich afvragen of hij de boel nog op orde kan krijgen."

Willy schrijft het succes vooral aan eigen kracht toe. "Feyenoord kon absoluut niet aan de bal komen. PSV speelde hoog tempo, heel aanvallend. Feyenoord had geen schijn van kans tegen een ontketend PSV." Het enige minpunt was dat er na de vroege 3-0 niet meer gescoord werd. "Ik zei al tegen Willem (van Hanegem) dat het weer dubbele cijfers zouden worden, maar helaas", lacht Willy.

Het nieuws dat Peter Bosz zijn contract verlengt, maakte de dag compleet voor de gebroeders. "Daar ben ik heel blij om", zegt René, die ook een kritische noot heeft over de trainer. "Tegen Bayern had ik gewoon de bus geparkeerd na de 1-1." Willy is het daarmee eens. "Maar jij had de sleutel van de bus niet. Na de 1-1 waren er nog tien minuten te spelen. Hij had er gewoon wat verdedigers bij moeten zetten."

Door de nederlaag tegen Bayern rest PSV behalve de bijna zekere landstitel alleen nog de beker, waarvoor PSV deze week aantreedt tegen Heerenveen. "De beker is net zo belangrijk als de titel, het is gewoon een hoofdprijs", vindt Willy. "Het zou uniek zijn als we in één jaar de Cruijff-schaal, de titel én de beker pakken."