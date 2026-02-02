Busje met lijk uit drugslab stond heel weekend in Boxmeer, voor afscheid

De 39-jarige Henk ten Cate uit Nijmegen die op 13 oktober dood werd gevonden in een auto in Boxmeer, is door de 43-jarige Cornelis S. uit Boxmeer naar Nederland gebracht. Dat deed hij zodat de familie van Henk afscheid kon nemen van hem, zo werd maandag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. Henk en Cornelis werkten samen in een drugslab in het Belgische Torhout, maar Henk overleed door giftige dampen. S. nam het lichaam vervolgens mee naar Boxmeer.

Stukje bij beetje werd maandagmiddag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Den Bosch meer duidelijk over de bizarre vondst van een dode man in een gestolen Mazda op de Loerangelsestraat in Boxmeer op 13 oktober. De man was dus Henk ten Cate en hij was de vrijdag ervoor al overleden in Torhout, tussen Gent en de Belgische kust. Volgens justitie werkten Henk en Cornelis samen in een drugslab en ging dat op die vrijdag helemaal mis. Henk overleed bij het produceren van synthetische drugs en ineens was er een lijk waar men vanaf moest. Cornelis S. vervoerde het lichaam van Henk naar Boxmeer, waar hij het busje het hele weekend parkeerde.

Het lijk werd vlakbij de Maas gevonden (beeld: Opsporing Verzocht).

Volgens justitie waren ‘verbazingwekkend veel mensen’ op de hoogte van de dood van Henk, maar ‘niemand nam de moeite om de politie in te lichten’. Meerdere familieleden van Henk hebben zijn lichaam gezien in het busje, zo werd duidelijk tijdens de zitting, die werd bijgewoond door familieleden van Henk. Meer mensen betrokken

Volgens justitie is Cornelis S. betrokken bij ‘het wegmaken van een lijk’, maar er zijn meer mensen bij de zaak betrokken. Op zondagavond is Henk ten Cate overgeheveld van het busje in een gestolen Mazda, die vanuit Den Haag naar Boxmeer was gebracht. Het lijk is door anderen naar de Loerangelsestraat in Boxmeer, vlakbij de Maas gebracht, denkt justitie en die vermoedt dat de Mazda de Maas in moest worden geduwd. Maar dit zou niet zijn gelukt door een gesloten hek.

De officier schetste een weinig fraai beeld van het drama in het lab. Toen Henk ten Cate onwel werd en overleed is er geen medische hulp ingeschakeld. Het verhaal dat er geen telefoon was, schuift justitie ook terzijde. Het overlijden van Henk was een probleem voor de drugsbende en er werd snel gehandeld om dit op te lossen door het lichaam snel weg te brengen en telefoons te laten verdwijnen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

