Ongeluk op A27 bij Oosterhout zorgt voor vertraging

Op de A27 zorgt een ongeluk bij Oosterhout maandagmiddag voor vertraging vanuit Breda richting Gorinchem. Twee rijstroken van de snelweg zijn dicht, meldt ANWB Verkeersinformatie om drie uur. Rond dat tijdstip zorgt het ongeluk voor een half uur vertraging.

Vermoedelijk is een auto op de weg over de kop geslagen, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. Het is nog onduidelijk of er andere voertuigen bij het ongeval zijn betrokken. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.