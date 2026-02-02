Dodelijk ongeluk op kruising N264: buurt klaagt al langer over stoplichten

Bewoners van een flat aan de N264 bij Uden zijn er klaar mee. De stoplichten bij de kruising met de Wilhelminastraat verspringen volgens hen veel te snel. Meerdere meldingen bij de gemeente en provincie leverden volgens de buren niets op. Dit weekend kwam een 24-jarige man om het leven bij een botsing op de kruising. "Ik heb er slecht van geslapen", zegt Belinda.

Het is een komen en gaan van auto’s, vrachtwagens en ambulances op de N264. Het kruispunt met de Wilhelminastraat ligt tussen de A50 en het centrum van Uden, met de ambulancepost een eindje verderop. "Er was een paar jaar geleden een rotonde, maar daar kwam je bijna niet overheen omdat het zo druk was", zegt Jeanette, die in de buurt woont. Ze vindt de kruising een verbetering, maar de slimme stoplichten springen volgens haar te snel op groen. "Er rijden soms nog drie auto’s als het stoplicht op oranje springt. Als je dan wil afslaan en het gaat meteen op groen, dan is dat erg lastig", zegt ze. Dat herkent Belinda, die vanuit haar appartement op de begane grond recht op de kruising kijkt. "Als het aan de ene kant rood is, springt het stoplicht aan de andere kant binnen één seconde op groen. Oranje betekent niet dat mensen altijd stoppen, dus dat levert gevaarlijke situaties op", zegt ze.

"Vorig jaar heb ik zelfs een keer een auto in de tuin gehad."

Volgens Nicole, die vanuit haar huis op de kruising uitkijkt, rijden mensen vooral vanuit de centrumkant nog snel even door. Belinda heeft al vaak gevaarlijke situaties gezien. "Ik heb het afgelopen half jaar al drie flinke ongelukken gezien. Vorig jaar heb ik zelfs een auto in de tuin gehad", vertelt ze. Daar kan buurman Hans over meepraten. "Wij hadden vorig jaar bijna een auto in huis staan. Ik was blij dat er bomen en een bloembak stonden, anders stond de auto in de woonkamer." Hij heeft na eerdere ongelukken een melding gemaakt bij de gemeente. "En na afgelopen weekend heb ik een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd, maar het is een weg van de provincie", vertelt Hans. Een 24-jarige man kwam zaterdagavond om het leven toen hij rond acht uur op een andere auto botste op de kruising. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. De politie laat weten dat zij onderzoek doen en dat de werking van de stoplichten daarin wordt meegenomen.

"Het doet wat met je."

Flatbewoner Harrie zag de ravage op de weg. "Het lag vol met brokstukken en de weg is lang afgesloten geweest voor sporenonderzoek." Het dodelijke ongeluk maakte indruk op de buurt. "Het doet wat met je. We hebben hier met wat buren bij elkaar gestaan. Ik heb er slecht van geslapen", zegt Belinda. Namens de Vereniging van Eigenaren van de flat zijn volgens haar meerdere meldingen gedaan bij de gemeente. "De gemeente doet er niks mee, omdat de weg van de provincie is. De meldingen worden doorgestuurd, maar daar horen we niks van. Als ik de weg op moet, rij ik liever om", zegt ze. Samen met hun buren hopen ze dat de stoplichten anders worden afgesteld of dat de snelheid op de N-weg omlaag gaat. "Of er moeten flitspalen komen zodat mensen niet zo hard doorrijden. De boete mag dan flink zijn", vindt Harrie.