Drukfout in carnavalsadvertentie levert Bruna veel reacties op: 'Ongelukje'

De aandachtige lezer ziet het meteen, maar de meeste mensen moeten toch twee keer kijken naar de carnavalsadvertentie van Bruna in het lokale wijkblad van Rijen. In vrolijk gekleurde letters lijkt er namelijk 'anaal' te staan, terwijl het natuurlijk om 'carnaval' gaat. "Op het originele ontwerp was het gewoon goed leesbaar", lacht een medewerker.

"Nou Bruna, eerst een hapje eten samen, kijken of het klikt", reageert Teun op de foto van de advertentie . "Blijft de achterdeur open tijdens de verbouwing?", vraagt Machteld zich af. Met de kleurrijke advertentie in het lokale wijkblad heeft de winkel de lachers op zijn hand, al was dat niet helemaal de bedoeling.

Drukfoutje

De winkel wilde klanten juist een fijne carnaval wensen en hen attenderen op de aankomende verbouwing. "Op het originele ontwerp was de tekst gewoon goed leesbaar. Het is een ongeluk dat het zo in het carnavalskrantje is terechtgekomen. Het is een foutje, maar we kunnen het niet meer terugdraaien", zegt een medewerker maandag.

De reacties op de blunder stromen vooral online binnen. "In de winkel hangen geen posters en hier hebben klanten het vooral over de verbouwing die eraan komt." Het doel van de advertentie is in elk geval bereikt: dat er een verbouwing aankomt, is nu tot ver buiten Rijen bekend.