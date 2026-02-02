Navigatie overslaan

Winkeldief (21) op dak in Tilburg, politie pakt hem met hoogwerker

Vandaag om 16:53 • Aangepast vandaag om 17:46
Een dief vluchtte op een dak in Tilburg. (Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.)
Een winkeldief is maandagmiddag via het dak van een gebouw aan de Spoorlaan in Tilburg gevlucht. De politie kon de man (21) met hulp van de brandweer van het dak krijgen en hem aanhouden.

De politie kreeg rond vier uur de melding van een winkeldiefstal. Volgens de politie vluchtte de man (21) na de diefstal richting de Spoorlaan en klom daar op een dak.

In samenwerking met een hoogwerker van de brandweer kon de politie de man van het dak halen en hem aanhouden. 

De Spoorlaan werd gedurende de actie van de politie en de brandweer afgesloten.

