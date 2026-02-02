Politie zoekt dader van scootmobielbrand in Tilburg

De politie is op zoek naar een man die in de nacht van 13 december rond 03.00 uur een geparkeerde scootmobiel in brand stak aan het Kamgarenplein in Tilburg.

Op beelden, te zien in Bureau Brabant, is te zien hoe een man met een capuchon en een jerrycan naar de scootmobiel loopt. Hij zet de jerrycan op het zadel, rommelt even en steekt vervolgens het vuur aan.

De vlammen slaan snel over naar het zonnescherm, terwijl de dader rustig wegfietst. De bewoner wordt ruw gewekt door een harde knal en ontdekt dat de scootmobiel in brand staat. De brandweer weet te voorkomen dat het pand en andere voertuigen vlam vatten.

Van de brandstichter is geen duidelijke omschrijving bekend, en ook het motief is nog onduidelijk. De politie roept mensen met informatie op zich te melden.