Efteling tikt lokale Facebookpagina op de vingers na verstopactie cadeaus

De ludiek bedoelde verstopactie van de Facebookpagina Streetpro Waalwijk in de Efteling liep anders dan gepland. De lokale pagina kondigde half januari aan cadeautjes te verstoppen in het attractiepark, maar dat viel niet in goede aarde. Nu biedt de club excuses aan.

Op de Facebookpagina van Streetpro Waalwijk worden voornamelijk foto’s van de omgeving geplaatst, zoals natuur, evenementen en de Efteling. Half januari kondigde de groep aan ‘iets leuks’ te gaan doen.

Streetpro Waalwijk stopte promotiemateriaal in kleine doosjes en verstopte deze in de Efteling, om de Facebookpagina onder de aandacht te brengen en ‘de vinder een glimlach te bezorgen’.

Medewerkers vonden cadeaus

De Efteling kwam erachter dat er op verschillende plekken in het park cadeautjes waren verstopt en trok aan de bel bij de club. “Wij kwamen het bericht tegen en kregen signalen dat medewerkers wat cadeautjes hadden gevonden”, vertelt een Efteling-woordvoerder.

Hoewel de woordvoerder snapt dat de actie met goede bedoelingen werd gedaan, is het volgens hem niet toegestaan dat bezoekers spullen achterlaten, bijvoorbeeld tussen het decor van attracties. “Het hoort niet thuis in ons park en past hier niet.”

Streetpro Waalwijk bood maandag via Facebook excuses aan, na een e-mail van de Efteling waarin de club op de vingers werd getikt. Er zouden recent nog doosjes zijn verstopt, maar de club schrijft later de spullen weg te halen.