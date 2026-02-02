Mannen leiden kassamedewerker af en graaien in kassa in Waspik

Terwijl twee mannen kassamedewerkers proberen af te leiden, grijpt een derde in de kassa. De politie is op zoek naar deze drie mannen en heeft daarom beelden gedeeld in Bureau Brabant.

De diefstal vond plaats op 15 november rond kwart voor vier ’s middags in een winkel aan het Dorpsplein in Waspik.

De kassamedewerker merkte direct dat een van de mannen geld uit de kassa pakte. Hij sprak hem daarop aan en eiste dat hij afstand zou houden en het geld zou teruggeven. Dat leek ook te gebeuren, maar toch wist de man nog wat briefgeld in zijn achterzak te steken. Tegelijkertijd werd bij de andere kassa een caissière afgeleid, waardoor zij haar collega niet in de gaten had.

De twee mannen bij de eerste kassa spraken Engels, waren luidruchtig en probeerden zo de aandacht af te leiden. De man die in de kassa greep, heeft een fors postuur, is ongeveer 1,75 meter lang en heeft een rossige baard. Hij heeft halflang, donker krullend haar en droeg een zwart T-shirt, een spijkerbroek en zwarte schoenen.

Een andere verdachte heeft halflang donker haar met opgeschoren zijkanten, is ongeveer 1,80 meter lang en droeg een blauw-zwarte pufferjas met een beige broek. De derde man heeft kort donker haar, is ook ongeveer 1,80 meter lang en droeg een grijze manteljas met hoge kraag, een zwart T-shirt, een grijze broek en witte schoenen.