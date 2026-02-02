Megacokevangst en gijzelnemer Vught heeft hulp nodig: dit gebeurde vandaag

De douane in Rotterdam heeft opnieuw een grote cocaïnevangst gedaan met bestemming Moerdijk en de advocaten van Corné H waarschuwen dat de gijzelnemer een 'tikkende tijdbom' is die dringend behandeling nodig heeft. Dit en meer zijn de vijf verhalen die je deze maandag gelezen moet hebben.

De douane in Rotterdam heeft opnieuw een grote cocaïnevangst gedaan met bestemming Moerdijk. In een lading mango's werd 463 kilo cocaïne aangetroffen. Dit is de tweede grote vangst in korte tijd, na de onderschepping van 4830 kilo cocaïne begin januari. De straatwaarde wordt geschat op minimaal 25 miljoen euro. Hier lees je het hele verhaal.

De advocaten van Corné H., die in december drie medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde, eisen in een kort geding zijn directe opname in een tbs-kliniek. H. wacht al ruim een jaar op een plek en wordt door zijn advocaten een 'tikkende tijdbom' genoemd die dringend behandeling nodig heeft. Lees hier het volledige artikel.

Het carnavalsseizoen komt eraan en diverse Brabantse voetbalclubs komen met speciale shirts. RKC Waalwijk, FC Den Bosch en Helmond Sport presenteerden hun carnavalstenues, terwijl andere clubs in hun normale outfit blijven spelen. Check hier alle ontwerpen.

De stembus voor Kies je Kraker 2025 is geopend. Het publiek kan kiezen uit 33 carnavalsliedjes die door een vakjury zijn geselecteerd uit bijna 300 inzendingen. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf op vrijdag 13 februari. Hier lees je meer over de verkiezing.

Een 46-jarige man uit Geldrop is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het mishandelen en verkrachten van zijn ex. Het incident vond plaats na een ruzie over de kinderen. De rechtbank achtte het verhaal van het slachtoffer geloofwaardig. Lees hier haar verhaal.