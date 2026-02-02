Politie zoekt vier mannen na zware mishandeling in Breda

Een stapavond op 2 november in Breda eindigde voor drie vrienden in een zware mishandeling. Twee vrouwen en een man liepen na het uitgaan richting hun auto in parkeergarage De Barones, toen zij in de Tolbrugstraat werden aangevallen door vier mannen. In Bureau Brabant zijn beelden van de mishandeling getoond.

Op camerabeelden is te zien hoe de drie vrienden arm in arm lopen en worden ingehaald door vier rennende mannen. Hoewel er voldoende ruimte was om hen te passeren, renden de mannen dwars door het groepje heen.

Toen de vrienden hier iets van zeiden, keerden de mannen zich om en omsingelden hen. Het drietal werd uitgescholden en geduwd. Eén van de vrouwen werd vastgepakt en hard tegen haar lichaam geschopt. Nadat zij op de grond was gevallen, werd ze verder geslagen. Ook de andere vrouw en de man werden mishandeld.

Het viertal stopte en sloeg op de vlucht toen mensen uit een nabijgelegen café kwamen. De verdachten zijn allemaal rond de 20 jaar, hebben kort donker haar en droegen spijkerbroeken en sportschoenen. Eén van hen droeg een blauwe trui. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de verdachten. De politie roept mensen op die meer weten zich te melden.