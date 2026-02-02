Navigatie overslaan

Code geel in Brabant, kans op ijzel

Vandaag om 21:30
Gladheid door ijzel (foto: ANP).
Gladheid door ijzel (foto: ANP).

Dinsdagochtend en -middag kan het in Brabant glad worden door ijzel. Het KNMI heeft daarom waarschuwingscode geel afgegeven voor onze provincie.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

In de ochtend trekt een regengebied van zuid naar noord. Het is nog onzeker of de neerslag daadwerkelijk als ijzel zal vallen. Als dat gebeurt, kan het op veel plekken enkele uren glad zijn.

In het noorden van het land valt de neerslag wél als ijzel. Daardoor is code oranje daar wel van kracht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.