Code geel in Brabant, kans op ijzel

Dinsdagochtend en -middag kan het in Brabant glad worden door ijzel. Het KNMI heeft daarom waarschuwingscode geel afgegeven voor onze provincie.

In de ochtend trekt een regengebied van zuid naar noord. Het is nog onzeker of de neerslag daadwerkelijk als ijzel zal vallen. Als dat gebeurt, kan het op veel plekken enkele uren glad zijn.

In het noorden van het land valt de neerslag wél als ijzel. Daardoor is code oranje daar wel van kracht.