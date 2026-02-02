Man verdacht van poging tot doodslag na gevaarlijke capriolen op de weg

Een automobilist, onder invloed en zonder rijbewijs, zorgde maandagochtend voor veel gevaar op de weg in Teteringen en Oosterhout. Na een gevaarlijke achtervolging kon de politie de man aanhouden. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag.

De politie gaf de automobilist in Teteringen een stopteken. De bestuurder negeerde dit en reed vervolgens met hoge snelheid Oosterhout in. De man reed onder meer harder dan 100 kilometer per uur op een weg waar maar 30 is toegestaan.

De bestuurder probeerde ook de politieauto te rammen tijdens de achtervolging. Uiteindelijk reed de man zichzelf klem tegen een paaltje. Vervolgens ging hij er te voet vandoor, maar kon de politie niet afschudden en werd opgepakt.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Met hoge snelheid gevaar veroorzaken op de weg. Door rood rijden. Rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs.