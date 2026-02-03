Datalek bij verzorgingshuis in Tilburg, gegevens bewoners op straat

Verzorgingshuis De Wever in Tilburg meldt een datalek. Dat is ontstaan bij een externe organisatie voor mondzorg waarmee De Wever samenwerkt. Er is toegang geweest tot persoonsgegevens van bewoners en cliënten van De Wever.

"Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er zijn maatregelen genomen", laat de raad van bestuur van de zorginstantie weten in een bericht. De politie is gewaarschuwd. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens zijn misbruikt."

Het gaat om persoonsgegevens van bewoners van De Wever die mondzorg hebben gekregen in de periode van 2014 tot midden juni 2023. Het gaat om namen, geboortedata, Burgerservicenummers en gegevens over tandheelkundge behandelingen.

Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn dat deze gegevens misbruikt zouden zijn, wijst de zorginstantie erop dat het mogelijk is dat criminelen misbruik proberen te maken van deze informatie.

Bewoners en cliënten krijgen het advies alert te zijn bij onverwachte telefoontjes, e-mails of sms-berichten waarbij om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.