'Ik hoop dat mijn koelkast heel blijft, ik heb geen geld voor een nieuwe'

Gwen Sirvania (43) uit Tilburg werkt vier dagen in de week, maar heeft toch moeite om rond te komen. Ze heeft drie thuiswonende kinderen. Haar man kan vanwege zijn slechte gezondheid niet werken. “Voor de oudsten krijgen we geen kinderbijslag meer. Als de kinderen het huis uit zijn, krijgen we hopelijk wat meer ruimte om te ademen.”

Ze is niet de enige Tilburgse die het financieel zwaar heeft. Tilburg heeft het laagst gemiddelde inkomen van Brabant en volgens de gemeente telt de stad steeds meer werkende armen. “Vroeger had ik heel weinig geld. Ik ben slachtoffer van de toeslagenaffaire”, vertelt Gwen. Ze moest veertigduizend euro aan de belastingdienst terugbetalen omdat ze onterecht kinderopvangtoeslag zou hebben ontvangen. Ze moest het jarenlang doen van zeventig euro per week, kon haar vaste lasten niet betalen en raakte in een zware depressie. “Ik heb het heel moeilijk gehad, ik kwam mijn bed niet uit. De schulden beheersten mijn leven.” Nu gaat het gelukkig beter en werkt ze vier dagen in de week als zakelijk leider van een buurthuis in Drunen. Maar helemaal uit de armoede is ze nog niet. Geen geld om de fiets van haar dochter te repareren

“Omdat ik geen kinderbijslag meer krijg voor de twee oudsten, lopen de kosten op. En drie tieners zijn duur, ze eten veel. Mijn man heeft een kleine uitkering en dus alles moet van mijn salaris betaald worden." "Mijn koelkast is op sterven na dood, als deze het straks echt begeeft heb ik een probleem. De fiets van mijn dochter is kapot, we hebben geen geld om deze te maken. Dus gaat ze soms lopend naar school. Ik spaar tegoedbonnen zodat ik verjaardagscadeaus kan kopen. We hebben het ruimer dan vroeger, maar toch is het moeilijk. We hebben nu ongeveer honderdvijftig euro per week, maar we kunnen niet sparen en dat geeft stress.”

Zo’n 3,9 procent van de Tilburgers leeft in armoede. Dat zijn zo’n negenduizend inwoners. Vooral in Tilburg Noord, waar Gwen woont, zijn veel mensen die de rekeningen niet kunnen betalen.

In de buurt Stokhasselt heeft 12,7 procent van de bewoners het financieel moeilijk en daarmee is het een van de armste gebieden van heel Brabant. De gemeente Tilburg legt uit dat er steeds meer werkende armen zijn en dat veel van deze mensen onder de radar blijven. Lang niet iedereen komt in aanmerking voor ondersteuning en daarbij weten ook veel mensen de weg niet te vinden naar die hulp, erkent de gemeente.

Dat herkent Gwen wel. “Er zijn zoveel regels. Je moet veel gegevens aanleveren en je moet het ook maar net weten allemaal”, zegt ze. De gemeente Tilburg vertelt dat ze aan het onderzoeken is of ze de regelingen voor bestaanszekerheid op een andere manier kan organiseren. De gemeente Wageningen heeft een zogeheten maatschappelijk meedoen budget waarmee ze het sociaal minimum aanvult. De gemeente Tilburg bekijkt of ze dat ook zou kunnen invoeren, maar dat is nog niet zeker. Wat ze in ieder geval gaat doen, is de website en communicatie rondom de regelingen verbeteren, aldus een woordvoerder van de gemeente. Voor Gwen levert dat niet veel op. Omdat ze werkt, komt ze voor veel regelingen niet in aanmerking. “Ik val eigenlijk dus een beetje tussen wal en schip. En ik kan ook niet van mijn kinderen verwachten dat ze bijdragen. Ik wil dat ze zich op hun opleiding kunnen concentreren”, zegt ze. Ze studeren alle drie nu nog. “Als ze straks fulltime werken of het huis uit zijn, komt er weer wat meer lucht”. De gemeente Tilburg heeft ervoor gekozen inwoners te ondersteunen tot 120 procent van het minimumloon. Deze regeling verschilt per regio. De gemeente Breda bijvoorbeeld hanteert een inkomensgrens van maximaal 110 procent van het minimumloon.

Er is ook veel schaamte rondom armoede. “Mijn kinderen vinden het verschrikkelijk dat ik er zo open over ben”, vertelt Gwen. “Dan zeggen ze: 'Waarom doe je dit mama, nu weet iedereen dat we skeer zijn'.” Maar Gwen wil juist dat mensen zich niet hoeven te schamen en zet zich graag in voor anderen die het moeilijk hebben. Zo is ze ook een eigen stichting begonnen: ‘Tilly kids.’ Met deze stichting organiseert ze verjaardagsfeestjes voor kinderen in Tilburg Noord die in armoede leven. “Ik vind dat ieder kind een verjaardagsfeestje verdient. Vroeger had ik ook echt helemaal niks te besteden. Maar ik ben creatief en ik hou heel erg van spelletjes. Dus maakte ik er toch altijd echt een feestje van. Die ervaring wil ik inzetten voor anderen. Ik ben net een half jaar geleden begonnen en ik heb nu al vijf feestjes staan”, zegt ze trots. Deze productie is mede tot stand gekomen door een bijdrage vanuit het Tilburgs Mediafonds

