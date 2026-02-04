Jongeren bouwen eigen praalwagen in Mario-thema: 'Veel leuker dan gamen'

Een groep jongeren van carnavalsclub De Rauwbouwers uit Zijtaart bouwt al maanden aan iets groots. Na jaren van dromen zijn een aantal jongeren van 14 tot 16 jaar 'gewoon begonnen' met het bouwen van een eigen praalwagen. Deze is helemaal in het thema van het bekende videogamepersonage Mario. "Stap een keer uit je gamekamer en ga een carnavalswagen bouwen", vertelt Tren Hoefnagel.

De jongens kennen elkaar al bijna hun hele leven. "We kennen elkaar van de basisschool. De meeste zitten al sinds groep 1 bij elkaar", vertelt Tren. Sinds 2019 zijn de vrienden bij elkaar als carnavalsgroep De Rauwbouwers. "We zijn begonnen als loopgroep. Onze ouders deden toen alles en wij deden net alsof wij alles zelf hadden gedaan." Inmiddels is dat verleden tijd. Vorig jaar bouwden ze al een kleine praalwagen en dit jaar was het tijd voor het grote werk. "We hadden in het begin alleen een platte kar. Zonder tekening zijn we gewoon begonnen. We hebben alles zelf gedaan. Alleen met het lassen heeft een vader meegeholpen."

Een eerdere kleine wagen van De Rauwbouwers (foto: De Rauwbouwers).

Buiten dat het veel werk is, kost een praalwagen ook veel geld. Daarom bedachten de heren acties om de kas te spekken. "We hebben een carwash gedaan. Er zijn die dag zo'n 40 tot 50 auto's gewassen waarmee we zo'n 800 euro hebben opgehaald. En we hebben een open dag gehouden, waar we nog zo'n 400 euro mee hebben opgehaald." De bedrijvigheid van de heren maakt trots. "Ik vind het geweldig", vertelt Fien Coppens. Twee van haar kleinkinderen zitten bij de carnavalsclub. "Het zijn hartstikke lieve jongens. Ze kunnen dit wel. Daarom geven we ze ook de kans om dit te doen."

Sinds oktober bouwen De Rauwbouwers bij haar op het erf. "Het valt niet mee om een bouwplek te vinden. Ze hadden eerst iets gevonden, maar dat was te klein. Op een gegeven moment stelde mijn zoon voor om de spullen uit de stal te halen en ze hier te laten bouwen. Ik breng regelmatig wat chocomel en dan kletsen we gezellig wat."

Er zijn tientallen auto's gewassen voor extra geld voor de carnavalswagen (foto: De Rauwbouwers).

Inmiddels is carnaval in zicht en lijkt het erop dat het de mannen gaat lukken om de grote praalwagen optijd af te hebben. Het witte papier-machéwerk krijgt langzaam maar zeker kleur. "We zijn nu de kop van Mario aan het schilderen", vertelt de 14-jarige Guus van Nunen. "Het is goed te doen", vult hij aan. "Het is gewoon leuk om elke dag met vrienden te bouwen, plakken en schilderen. We zijn met tien, maar hebben er nu ook vier stagiaires bij. Zij wilden bij ons horen, dus dan moet je laten zien dat ze dat ook kunnen. Ze mogen dit jaar al meehelpen en dan kunnen wij kijken of ze zich kunnen gedragen." Iets verderop staan Luka en Cas. "Wij zijn de stagiaires", zeggen de 15-jarige jongens met een lach. "Het zijn goede vrienden van ons. Dit jaar mogen we al mee helpen met bouwen en mogen we ook al met een aantal optochten meelopen. Het is een kei gezellige club."

Een aantal van De Rauwbouwers in overleg (foto: Tom Berkers).

Precies die gezelligheid zorgt ervoor dat de mannen zo vaak aan het bouwen zijn. "Je zag in de vakantie bijvoorbeeld dat vrienden allemaal aan het gamen waren, maar ik was dan lekker aan het bouwen met vrienden", zegt Tren. Zijn advies aan leeftijdgenoten is dan ook helder. "Stap een keer uit je gamekamer en ga een carnavalswagen bouwen."

De kop van Mario (foto: Tom Berkers).

De vriendengroep kan niet wachten tot ze straks eindelijk de weg op mogen met hun wagen, waarmee ze de optochten van Veghel, Erp, Eerde en Zijtaart lopen. Ik denk dat het een trots gevoel gaat geven dat we dit hebben kunnen bouwen op jonge leeftijd. We gaan veel plezier maken en feesten met zijn allen."