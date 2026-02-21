Met jas aan in de woonkamer, Tilburgse Mathieu zit al jarenlang in de kou

Mathieu Hoofs (70) woont al ruim 30 jaar in Stokhasselt in Tilburg, een van de armste buurten van Brabant. Hij had altijd al weinig te besteden en werd arbeidsongeschikt door een ongeluk. Hierdoor heeft hij hersenbeschadiging opgelopen. Een paar jaar geleden werd hij opgelicht en dat zorgde ervoor dat hij zichzelf diep in de schulden werkte. “Ik zit al jarenlang met een jas aan binnen en doe de verwarming nooit aan om zo kosten te besparen.”

“Ik heb mezelf flink in de nesten gewerkt”, zegt Mathieu Hoofs. Een paar jaar geleden zag hij een advertentie op internet voorbijkomen hoe hij zijn spaargeld snel kon vermeerderen. Hij had nooit veel te besteden gehad, want op zijn achtentwintigste is hij aangereden door een auto en daardoor volledig arbeidsongeschikt geraakt. Hij lag weken in coma en hield er een hersenbeschadiging aan over. Met zijn uitkering had hij het financieel niet breed. Hij droomde van een fijne auto en toen zag hij de advertentie. “Ik ben er gewoon ingetrapt. Ze beloofden me gouden bergen, ik zou wel honderdtwintigduizend euro aan deze belegging kunnen overhouden. En ik ben er met open ogen ingetuind.”

Jarenlang had hij zuinig aangedaan en zo negenduizend euro gespaard. Al zijn spaargeld plus het geld wat eigenlijk bedoeld was voor zijn levensonderhoud investeerde hij. Ook betaalde hij de rekeningen niet meer, want ook die bedragen gingen op in zijn belegging. Totdat het allemaal een grote oplichterij bleek en hij zichzelf diep in de schulden gewerkt had. “Ik wilde het gewoon graag geloven, maar uiteindelijk bleek het natuurlijk te mooi om waar te zijn.”

In de kou

Om kosten te besparen, zet hij nooit de verwarming aan. “Ik doe mijn jas binnen aan. ’s Nachts pak ik extra dekens, maar ik kom vaak moeilijk in slaap omdat het bed zo koud is. Gelukkig kan ik er nu beter tegen, want ik doe het al een tijdje”, grapt hij.

Zo’n 3,9 procent van de Tilburgers leeft in armoede, dat zijn ongeveer negenduizend mensen. De wijk Stokhasselt is een van de armste buurten van heel Brabant, daar heeft 12,7 procent het niet breed.

Mathieu woont alleen, hij is gescheiden en heeft twee volwassen kinderen die hij bijna nooit ziet. Hij heeft niet veel vrienden, maar wel een goede vriend die hij al vijftig jaar kent. Zijn netwerk is niet erg groot maar hij zorgt wel dat hij onder de mensen komt. Hij zit op linedancen en gaat graag biljarten. “Ik ben echt een danser, dat vind ik zo leuk. Maar ik kan ook niet altijd gaan, want het is wel duur.”