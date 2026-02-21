Met jas aan in de woonkamer, Tilburgse Mathieu zit al jarenlang in de kou
Mathieu Hoofs (70) woont al ruim 30 jaar in Stokhasselt in Tilburg, een van de armste buurten van Brabant. Hij had altijd al weinig te besteden en werd arbeidsongeschikt door een ongeluk. Hierdoor heeft hij hersenbeschadiging opgelopen. Een paar jaar geleden werd hij opgelicht en dat zorgde ervoor dat hij zichzelf diep in de schulden werkte. “Ik zit al jarenlang met een jas aan binnen en doe de verwarming nooit aan om zo kosten te besparen.”
“Ik heb mezelf flink in de nesten gewerkt”, zegt Mathieu Hoofs. Een paar jaar geleden zag hij een advertentie op internet voorbijkomen hoe hij zijn spaargeld snel kon vermeerderen. Hij had nooit veel te besteden gehad, want op zijn achtentwintigste is hij aangereden door een auto en daardoor volledig arbeidsongeschikt geraakt. Hij lag weken in coma en hield er een hersenbeschadiging aan over. Met zijn uitkering had hij het financieel niet breed. Hij droomde van een fijne auto en toen zag hij de advertentie. “Ik ben er gewoon ingetrapt. Ze beloofden me gouden bergen, ik zou wel honderdtwintigduizend euro aan deze belegging kunnen overhouden. En ik ben er met open ogen ingetuind.”
Jarenlang had hij zuinig aangedaan en zo negenduizend euro gespaard. Al zijn spaargeld plus het geld wat eigenlijk bedoeld was voor zijn levensonderhoud investeerde hij. Ook betaalde hij de rekeningen niet meer, want ook die bedragen gingen op in zijn belegging. Totdat het allemaal een grote oplichterij bleek en hij zichzelf diep in de schulden gewerkt had. “Ik wilde het gewoon graag geloven, maar uiteindelijk bleek het natuurlijk te mooi om waar te zijn.”
In de kou
Om kosten te besparen, zet hij nooit de verwarming aan. “Ik doe mijn jas binnen aan. ’s Nachts pak ik extra dekens, maar ik kom vaak moeilijk in slaap omdat het bed zo koud is. Gelukkig kan ik er nu beter tegen, want ik doe het al een tijdje”, grapt hij.
Zo’n 3,9 procent van de Tilburgers leeft in armoede, dat zijn ongeveer negenduizend mensen. De wijk Stokhasselt is een van de armste buurten van heel Brabant, daar heeft 12,7 procent het niet breed.
Mathieu woont alleen, hij is gescheiden en heeft twee volwassen kinderen die hij bijna nooit ziet. Hij heeft niet veel vrienden, maar wel een goede vriend die hij al vijftig jaar kent. Zijn netwerk is niet erg groot maar hij zorgt wel dat hij onder de mensen komt. Hij zit op linedancen en gaat graag biljarten. “Ik ben echt een danser, dat vind ik zo leuk. Maar ik kan ook niet altijd gaan, want het is wel duur.”
Volgens de gemeente Tilburg zijn alleenstaanden met een zorgvraag het kwetsbaarst.
“Mijn tv is heel erg oud en die gaat het op een gegeven moment begeven. Maar ik heb geen geld voor een nieuwe.” Hij kookt vaak een tot twee keer per week en dan eet hij daar alle dagen van. “Dat scheelt in de kosten en in het werk. Ik eet dan wel vaak hetzelfde, maar ja.”
Hulp
Inmiddels heeft Mathieu hulp vanuit de gemeente en is er iemand die zijn financiële zaken regelt. “Ik zit nu de rest van mijn leven onder bewind en ze helpen me om de schulden af te betalen. Ik ga geen koffie meer in de stad drinken, dat kost zo vier euro. En dan krijg je er soms niet eens een koekje bij”, zegt hij.
Hij heeft geen auto, maar gelukkig wel een goede fiets waarmee hij graag in Stokhasselt rondtoert. Hij vindt het leuk om dingen te verzamelen, soms vindt hij een haarspeldje of iets anders op straat. Dat neemt hij dan mee naar huis en bewaart hij.
Iedere ochtend gaat hij koffiedrinken in wijkcentrum de Ypelaer. “Daar kost een koffie zeventig cent, dat is nog te doen. En met koekje”, zegt hij lachend.
De financiële zorgen vindt hij vervelend, maar hij heeft al meer ellende gekend. Door het auto-ongeluk kan hij niet veel met zijn linkerarm. Ook heeft hij heeft tinnitus, een constante piep in zijn oor. Toch blijft hij ook hopen op iets meer financiële ruimte. "Ik heb toch een lot van de loterij gekocht laatst. Ik weet dat de kans klein is, maar wie weet win ik ooit wel flink. Het kan maar zo”, zegt hij mijmerend.
Overleven in Tilburg
De inwoners van Tilburg hebben het laagst gemiddelde inkomen van Brabant. De wijk Stokhasselt in Tilburg Noord is een van de armste buurten van de provincie, bijna 13 procent van de bewoners leeft in bittere armoede. Omroep Brabant trok de buurt in en sprak met een aantal bewoners die niet of nauwelijks kunnen rondkomen; dit zijn hun verhalen. Dit is deel 2 van de serie.