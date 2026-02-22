'Ik ga nooit met mijn kinderen op zomervakantie, dat kan ik niet betalen'

Samantha Goossens (34) uit Tilburg heeft moeite met rondkomen. En zij is niet de enige. Ze woont in een flat in Stokhasselt in Tilburg Noord en dat is een van de armste buurten van heel Brabant, 12,7 procent van de bewoners leeft in armoede. Tilburg is ook de stad met het laagst gemiddelde inkomen van Brabant. Zo’n 3,9 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens. Dat zijn zo’n negenduizend inwoners.

Floor Foole Geschreven door

Samantha leeft van zeventig euro per week. Ze heeft een bewindvoerder om haar te helpen met de financiën, eerder had ze schulden. Ze heeft twee zoons van acht en zestien jaar die bij hun vader wonen. Ze ziet haar jongste om het weekend, de oudste eens per maand. “Ik vind het heel fijn om mijn kinderen te zien. Maar het is ook moeilijk om de kinderen drie weken aan een stuk te hebben, vooral financieel. Ik heb niet de ruimte om leuke dure uitjes met ze te doen of met ze op zomervakantie te gaan. Ik geef ze altijd een gezonde maaltijd. Soms eet ik zelf soep met brood zodat ik wat meer over houd voor als de kinderen komen, zodat ik voor hen pasta of vlees kan klaarmaken. Ik ga wel naar de voedselbank en probeer voor meerdere dagen te koken. De vakanties en de feestdagen zijn de moeilijkste periodes. Met sinterklaas besteed ik het geld voor de schoencadeaus liever aan eten en drinken.” Kanker

Vroeger wilde Samantha altijd automonteur worden, maar door rugklachten moest ze die droom parkeren. Later heeft ze schoonmaakwerk gedaan maar toen ze kinderen kreeg is ze gestopt met werken. “Ik wilde zelf ook graag voor ze zorgen.” Haar partner was kostwinner, maar verloor zijn baan en toen leefden ze van een bijstandsuitkering. Daarna werd ze ziek. Samantha heeft borst- en lymfeklierkanker gehad, hierdoor is haar gezondheid heel erg achteruitgegaan. “De kanker is gelukkig weg, maar ik heb nog dagelijks last van de gevolgen. Ik ben snel vermoeid, heb twee trombose- en oedeem armen en veel lichamelijke kwaaltjes.”

Haar relatie ging uit en daarna werd het financieel nog zwaarder. “Ik betaalde mijn rekeningen, maar kwam toch nog geld tekort voor eten en drinken. Ik heb toen hulp gezocht bij schuldhulpverlening.” Volgens de gemeente Tilburg zijn alleenstaanden met een zorgvraag zoals Samantha, het kwetsbaarst om in armoede te vervallen.

Samantha Goossens woont in een van de armste wijken van Brabant en kan nauwelijks rondkomen (foto: Floor Foole)

“Op mijn vrijwilligerswerk word ik gewaardeerd en dat geeft zoveel voldoening”

“Ik wil zo graag weer naar betaald werk. Nu werk ik als vrijwilliger bij wijkcentrum de Ypelaer in Tilburg Noord en ik ga naar een dagbesteding. Het werk bevalt heel goed. Ik merk dat mensen blij zijn om me te zien en dat geeft voldoening. Ik word gewaardeerd en dat geeft zo veel energie. Ook volg ik therapie. Ik ben als kind seksueel misbruikt en ik heb last van trauma’s en depressies.“ Samantha heeft twee honden. “Mensen vragen weleens 'maar die honden zijn toch hartstikke duur?' Dat klopt, het kost geld maar door die honden ben ik wel altijd de deur uit blijven gaan. Want hoe slecht het ook gaat, je moet naar buiten. Ze moeten verzorgd worden en er moet gewandeld worden. Dus ze betalen zich dubbel en dwars terug.” Goedkope bakken lasagne en dromen van een eigen auto

Samantha is nog nooit buiten Nederland geweest. Ook met haar ouders ging ze vroeger niet op reis. “We hadden het vroeger ook niet breed. We aten vaak van die goedkope bakken lasagne, geen verse groentes of fruit.” Uit onderzoek blijkt dat als je ouders arm zijn, je zelf ook een grote kans hebt om in armoede te vervallen. Zeker tien procent van de kinderen die in armoede opgroeit, heeft zelf later ook financiële problemen, volgens het Nederlands Jeugdinstituut. “Het kost mij heel veel energie om steeds met geld bezig te zijn. Ik krijg wel hulp, maar er zijn zoveel regelingen. Soms moet je ook maar net weten waar je moet zijn.” De gemeente Tilburg erkent dat er meer duidelijkheid mag komen qua regelgeving en in 2022 is er ook een motie aangenomen om dit te verbeteren. “Ik hoop gewoon dat de honden niet ziek worden of mijn wasmachine niet kapotgaat. Ik probeer te sparen, maar de energiekosten stijgen ook alleen maar. Dus dat maakt het heel lastig. Ik hoop dat ik over vijf jaar een betaalde baan heb, een rijbewijs en een autootje. En ik hoop dat ik in ieder geval al één keer op vakantie ben geweest met de jongens, misschien lekker naar zee”, zegt ze al dromend. Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door het Tilburgs Mediafonds.

De Tilburgse wijk Stokhasselt is een van de armste buurten van Brabant (foto: Floor Foole)