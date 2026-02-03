Geen referendum over Ringbaan West, raad spreekt van ‘verkiezingsstunt’

Over de versmalling van de Ringbaan West in Tilburg komt geen referendum. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Volgens tegenstanders van het initiatief van Hans Smolders zou het gaan om een ‘verkiezingsstunt’.

Daar sluit Arne Kramer van GroenLinks zich bij aan. Hij vindt Smolders het referendum heeft ‘gekaapt van de inwoners’. “Het is een verkiezingsstunt en het referendum wordt alleen ingezet, omdat de heer Smolders zijn zin niet krijgt”, legt Kramer uit. “Hier is het referendum en de politiek niet voor bedoeld.”

Volgens verschillende politieke partijen wordt het referendum niet op de juiste manier ingezet. Niels van Stappershoef van de Tilburgse VVD schetst het referendum als ‘een handrem voor inwoners om besluitvorming bij te sturen'. “Maar het is geen politiek instrument voor raadsleden om alsnog hun gelijk te halen”, stelt hij.

Bijna 3000 handtekeningen opgehaald

Voorstanders van het referendum, waaronder 50Plus en SP, vinden dat er voldaan is aan de eerste eisen. Bijna drieduizend handtekeningen werden opgehaald en dat is het dubbele van het benodigde aantal. “Het kan, dus dan moeten we ons ook aan de afspraken houden. Laat de inwoners nu maar spreken. Politiek is niet voor bange mensen”, stelt Hans Kokke van SP.

Smolders is het niet eens met de beschuldigingen dat hij het instrument zou hebben gekaapt. “Wij willen alleen maar de burgers aan het woord laten”, reageert hij. “Het gaat mij hier om de infrastructuur in Tilburg.”

Ongevraagd advies van het college

Waar het volgens verschillende partijen in de Tilburgse gemeenteraad ook wringt, is de inmenging van het college. Een paar dagen voor de raadsvergadering over het referendum gaf zij in een brief ongevraagd advies aan de onafhankelijke referendumcommissie.

Maar de burgemeester en wethouders hebben niets te zeggen over het referendum. Nu voelde de commissie zich onder druk gezet en werd er geen advies gegeven aan de gemeenteraad. Dat wordt betreurd door de meeste partijen.

Uiteindelijk stemt een meerderheid tegen het referendum. Er wordt gestemd of het referendum afgewezen moet worden. De voor-stemmen zijn dus tegen het referendum en andersom.