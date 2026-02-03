Advertentie
Bestuurder overlijdt na crash tegen boom in Stevensbeek
Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 13:14
Een bestuurder van een auto is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een botsing tegen een boom op de Lactariaweg in Stevensbeek. Dat meldt de politie.
De hulpdiensten werden rond kwart voor twaalf 's ochtends gealarmeerd. De Lactariaweg ligt bezaaid met brokstukken.
"Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend", meldt de politie. Op dit moment doet de politie onderzoek doet naar de precies oorzaak van het ongeval. De weg is daarom in beide rijrichtingen dicht.
