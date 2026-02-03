Navigatie overslaan
VIDEO

Bestuurder overlijdt na crash tegen boom in Stevensbeek

Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 13:14

Een bestuurder van een auto is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een botsing tegen een boom op de Lactariaweg in Stevensbeek. Dat meldt de politie. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten werden rond kwart voor twaalf 's ochtends gealarmeerd. De Lactariaweg ligt bezaaid met brokstukken.

"Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend", meldt de politie. Op dit moment doet de politie onderzoek doet naar de precies oorzaak van het ongeval. De weg is daarom in beide rijrichtingen dicht.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.